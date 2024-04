Calciomercato Milan - Mike Maignan è triste e vuole andare via? Lo scenario

(Di lunedì 29 aprile 2024), il portiere rossoneronon sta vivendo la sua miglior stagione: in estate potrebbe? LoCon il campionato che giunge verso la conclusione, possiamo fare i primi bilanci sulla stagione ed è inevitabile dire che l’annata del portiere delnon è stata tra le migliori. Il francese, al contrario di come ci aveva abituato, ha mostrato qualche piccola incertezza. E come succede per i grandi giocatori, anche una piccola sbavatura, la si paga. Per la prima volta, da quandoè al, infatti, abbiamo sentito e letto le prime critiche mosse nei confronti dell’ex Lille. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ...

Brutte notizie per il Milan : Mike Maignan salterà la partita contro il Sassuolo per un problema fisico. Le ultime anche verso la Roma Dopo la sconfitta di giovedì sera a San Siro contro la Roma, nella gara di andata dei quarti di Europa League, il Milan domani tornerà in campo. Alle 15 i rossoneri ... Continua a leggere>>

Le ultime novità sull’ infortunio del portiere del Milan Mike Maignan in vista delle delle importanti sfide contro Roma e Inter Nella partita contro il Sassuolo il Milan non ha potuto contare su Maignan , fermato da un piccolo problema fisico. Il portiere francese non è stato convocato, così da ... Continua a leggere>>

Juventus-Milan , guai per Stefano Pioli, che ha perso Mike Maignan nel riscaldamento per un problema fisico. I dettagli All’Allianz Stadium il Milan sta affrontando la Juventus nel match valido per la 34esima giornata di Serie A. Pioli per questa partita aveva scelto di schierare davanti alla porta ... Continua a leggere>>

Dumfries to be given same punishment as Tonali and Mancini after showing insulting Theo banner - The FIGC will open an investigation into Denzel Dumfries after the Inter defender grabbed a banner depicting milan's Theo Hernandez as a dog on a leash and ...

Non avete ambizione, stracciatemi il contratto | Ibrahimovic accetta il ‘divorzio’: il milan si sgretola - Il milan perde pezzi. Il divorzio è stato comunicato alla società. Furlani ha stracciato immediatamente il contratto. Caos in Via Aldo Rossi.

Personaggi: vai alla sezione - mike Maignan ha saltato l’ultima partita in casa della Juventus ... La stagione è filata via così, tra un gol incassato e l’altro: la difesa del milan è oggi la peggiore delle prime quattro squadre ...

