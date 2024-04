Milan - il dopo Pioli | sale Lopetegui

(Di lunedì 29 aprile 2024) Giorni caldi per la scelta del prossimo allenatore del. Avanza la candidatura di. Anche gli ultimi colloqui in ordine di tempo sarebbero stati ritenuti positivi da parte della dirigenza rossonera. Ultima esperienza al Wolverhampton, una Europa League vinta con il Siviglia,ha una proposta economicamente interessante del West Ham, ma la sua priorità è il. Lo spagnolo non scalda la piazza (avviata una petizione dei tifosi contro l’ex ct della Spagna). Curva chiara: "Le voci sul futuro allenatore ci fanno capire una volta di più come l’ambizione di rivivere i tempi che furono non sia prerogativa primaria di questa società. La scelta ci farà già capire molto". La risposta dell’ad Furlani: "Sono ambiziosi e vogliono vincere. È così anche per il club".fa ...

