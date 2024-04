Milan-Lopetegui - manca solo una cosa per il suo arrivo in rossonero

(Di lunedì 29 aprile 2024) Julenpotrebbe diventare presto il nuovo allenatore del. Le ultime news sul tema da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Dagli azzurri U19 fino all'Europa League: Lopetegui contro l'Italia non perde mai - Si può che dire che a Lopetegui l'azzurro porta bene. L'allenatore spagnolo, ora favorito per la panchina del Milan, ha incrociato l'Italia in otto occasioni senza perdere mai. Ha sfidato gli ...

Allenatore Milan, i tifosi non vogliono Lopetegui ma Conte: cosa sta succedendo - Con lo spagnolo c’è già un’intesa di massima su ingaggio e durata. Il club, tuttavia, vuole riflettere: i dettagli ...

Lopetegui, film già visto Ma Pioli stavolta salta e Conte manda messaggi - Il tecnico spagnolo può fare la fine di Rangnick mentre l'allenatore salentino "smonta" le sue condizioni È già successo, può succedere ancora. È già successo che il primo Milan di Elliott, con Gazidi ...

