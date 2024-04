Meteo Primo maggio - tornano pioggia e temporali

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un altro assaggio di primavera, in questo weekend, destinato a durare poco. Secondo le previsioni, infatti, il clima mite ha le ore contate e le speranze di trascorrere ilal sole sono davvero pochissime, considerando l’avvicinarsi di perturbazioni esu gran parte dell’Italia. Leggi anche: Maltempo, allertagialla perin Italia: 3 regioni a rischio Le previsioni Secondo le previsioni degli esperti di 3B, l’area di alta pressione di matrice sub tropicale che si staglia dall’entroterra Tunisino fino all’Europa centrale non resisterà ancora a lungo sull’Italia. È già ben visibile dalle immagini satellitari il vortice di bassa pressione nato dall’affondo atlantico sul comparto iberico che nell’arco dei prossimi giorni ...

Gli ultimi giorni di aprile hanno visto un miglioramento delle condizioni Meteo su gran parte della Penisola, ma soprattutto un rialzo delle temperature . Valori al momento al di sopra delle medie anche di 4-6 gradi ma non per molto. Con l’arrivo di Maggio , invece, i principali modelli mostrano una ... Continua a leggere>>

Primavera e meteo instabile: dai 30 gradi in Sardegna alle nuove perturbazioni - La fase più intensa è prevista in concomitanza con il primo Maggio: elevato il rischio temporalesco, soprattutto al Centro-Nord e, a causa dei forti contrasti tra masse d'aria diverse, i fenomeni ...

Continua a leggere>>

meteo Toscana. Inizialmente soleggiato e caldo, ma entro il primo maggio tornano piogge e temporali anche forti con temperature in calo - L'anticiclone manterrà condizioni di stabilità per le prossime 24 ore in Toscana, con prevalenza di bel tempo e temperature in aumento, tanto che martedì saranno possibili punte anche di 27/28°C in pi ...

Continua a leggere>>

meteo, due perturbazioni "guasta" primavera: cosa accade nella settimana del primo maggio - Piogge, temporali e grandinate per il 1° maggio e anche successivamente: ecco la tendenza meteo improntata su instabilità e fenomeni diffusi da nord a sud ...

Continua a leggere>>