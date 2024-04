Meteo - due perturbazioni guasta primavera | cosa accade nella settimana del Primo maggio

Gli ultimi giorni di aprile hanno visto un miglioramento delle condizioni Meteo su gran parte della Penisola, ma soprattutto un rialzo delle temperature . Valori al momento al di sopra delle medie anche di 4-6 gradi ma non per molto. Con l’arrivo di Maggio , invece, i principali modelli mostrano una ... Continua a leggere>>

Primo maggio a Napoli, Alessio in concerto ad Edenlandia - Mercoledì Primo maggio, dalle ore 20, si esibirà Alessio, uno dei neomelodici più conosciuti, definito "un fenomeno" perchè in poco tempo e solo con le sue forze è riuscito a conquistare tutti con le ...

CDS - "Sarò con te", anteprima al Metropolitan il 2 maggio, tanti biglietti venduti per il sabato - Come ricorda Il Corriere dello Sport, venerdì 3 maggio uscirà "Sarò con te", il docu-film sullo scudetto del Napoli: "Questa sarà anche la settimana dell'attesissimo film scudetto. "Sarò con te", la p ...

Al Teatro Don Bosco di Brindisi, sabato 4 maggio, va in scena "Due in una per tutte" - BRINDISI, TEATRO - Sabato 4 maggio alle ore 20 avrà luogo presso il Teatro Don Bosco dei Salesiani di Brindisi lo spettacolo di teatro e danza "Due in una per tutte", a cura dell'Associazione sandonac ...

