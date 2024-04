‘Mente Occhi Cuore’ - presentata la versione inglese della silloge poetica di Giuseppina Irene Groccia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Di recente, la casa editrice IWA Bogdani ha presentato al pubblico ladel libro "MenteCuore" di, grazie alla cura e alla traduzione del professor Jeton Kelmendi. Fin dalla sua prima pubblicazione, questa opera ha generato un impatto positivo e di successo presso il pubblico. Pubblicata nella sua lingua originale nel 2022, è stata insignita del prestigioso premio letterario Antica Pyrgos nel novembre 2023. Il libro origina nella lingua italiana come un'opera artistico-letteraria dove ogni linea tracciata risplende di un'eleganza avvolgente. Attraverso un affresco meraviglioso che fonde immagini e parole, l'artista ha inteso stimolare riflessioni profonde e intime, mettendo a nudo la propria anima. L'articolo proviene da '900 Letterario ...

