Rapito | il film di Bellocchio che ha ammaliato Cannes | in versione 4K Bd 4K + Bd Hd | in sconto su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) Suè attualmente disponibile, in offerta,, il nuovodi Marcoin4K (Bd 4K + Bd Hd). Fra idi maggior impatto, di recente uscita, troviamo sicuramente; le attuali candidature al David di Donatello 2024 parlano chiaro in questo senso. Oltre alla sua costruzione generale, la pellicola colpisce anche per la storia che racconta, e il riscontro che questa ha avuto nella realtà.è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di, con il regista, Marco, che ha conquistato i presenti. E se vi dicessimo che su, attualmente parlando, è possibile trovarein4K (Bd 4K + Bd Hd) in ...