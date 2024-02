La coquette girl tutta fiocchi arriva anche versione capelli | ecco come realizzarli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il trend più virale di questo momento è quello della, e ormai lo sappiamo bene, tra TikTok e Instagram. Sappiamo che prima c’era in tendenza della “clean”, della “mob wife”, ma inutile laha il podio adesso. Caratterizzata da look eterei e iperfemminili, la il trendè consistita in sottotendenzele unghie a fiocco, le guance super rosa e le mode femminili quasi infantili. Ora, idastanno facendo il giro del mondo. Mancavano solo loro. Devin Toth, hairstylist del Salon SCK, in un’intervista a POPSUGAR ha sottolineato chi trendsono “esagerati e incarnano l’iperfemminismo”. Pensate: treccine, accessori di perle,e trecce. Analogamente al trucco e alle unghie, ...