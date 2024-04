La versione di Mantovano che smonta l’inchiesta di Domani - il giallo degli 007 e l’auto di Giambruno | Non erano dei Servizi Meloni mai a rischio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) Non ci sarebbe stato nessun coinvolgimento di uomini deisegreti nell’episodio raccontato oggi dal quotidianosotto casa di Giorgia. A dirlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo, che in una nota chiarisce anche in quella vicenda avvenuta nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre, la premier «non è mai stata posta a». Secondo la ricostruzione di Emiliano Fittipaldi e Nello Trocchia, quella notte due uomini siavvicinati aldi Andrea, che si trovava a casa dial quartiere Torrino a Roma. Le due figure sarebbero state viste curiosare neldell’ex compagno della premier con una torcia. Un agente di sorveglianza alle tre di ...