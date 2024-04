25 aprile - i pro-Pal macchiano la ricorrenza Meloni ribadisce l’avversione ai regimi totalitari e al fascismo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Una giornata, quella del 25, contrassegnata dalle celebrazioni di rito e dalle consuete polemiche. Sia a Roma che a Milano, infatti, non sono mancati disordini e tafferugli con scontri tra manifestanti pro-Palestina e manifestanti della Brigata ebraica. Il tutto è andato in scena a Roma in mattinata e nel pomeriggio a Milano, in piazza Duomo, dove erano presenti anche Elly Schlein e lo scrittore Antonio Scurati. Quest’ultimo ha letto il suo monologo con un garofano rosso in mano e ha ricevuto l’applauso della folla (alcune decine di migliaia secondo la questura, più di centomila secondo l’Anpi). la manifestazione è stata in ogni caso monopolizzata dai manifestanti pro-Pal che al termine degli interventi dal palco hanno dato vita a un secondo corteo. In mattinata la premier Giorgiae il presidente Sergio Mattarella hanno deposto una ...