Melanoma e non solo | le malattie della pelle

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Alla, alla sua complessità, alle sue funzioni vitali e alla necessità di averne cura è dedicato il terzo appuntamento di “Insieme si può. Insieme funziona – 2024”. Le attività messe in campo sono tante. Si comincia con un incontro/convegno, venerdì 3 maggio 2024, alle 18, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII mentre partiranno diverse attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio. Come sempre, non mancheranno prestazioni sanitarie gratuite a disposizionepopolazione. Laè l’organo più esteso del corpo umano. La sua superficie in un uomo adulto è di circa 2 m2, senza contare capelli, sopracciglia, unghie e peli che sono anch’essi da considerare parte. Le sue funzioni sono essenziali per la vita: protezione, sensibilità, controllo dell’evaporazione, regolazione ...