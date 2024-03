Sarah Ferguson operata per un melanoma | Il cancro alla pelle non si è diffuso | la duchessa è sollevata

(Di martedì 5 marzo 2024)è stataper un. La, ex moglie di Andrea di York, ha dovuto affrontare un nuovo intervento chirurgico dopo la mastectomia dell'estate 2023. Fortunatamente, ilnon si è, quindi può dirsi. Tuttavia "dovrà sottoporsi a controll

La duchessa di York ha raccontato la sua storia in occasione della settimana dedicata alla prevenzione, e per farlo ha scelto di posare con un cappotto rosa ... (fanpage)

Sarah Ferguson ha posato vestita interamente di rosa in occasione della Cancer Prevention Action Week, esortando le persone a non trascurare i controlli di ... (dilei)

La stampa inglese riferisce che Sarah Ferguson si è sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il melanoma maligno scoperto lo scorso gennaio (ilgiornale)

Sarah Ferguson operata: come sta adesso: Sarah Ferguson aveva annunciato di avere un melanoma. Nei giorni scorsi si è sottoposta ad un’operazione chirurgica. Ecco come sta. La royal family ...gossipblog

Sarah Ferguson operata: il cancro non si è diffuso: Sarah Ferguson aveva annunciato di avere un melanoma. Nei giorni scorsi si è sottoposta ad un'operazione chirurgica. Ecco come sta.donnaglamour

Sarah Ferguson è stata operata per un melanoma: ecco come sta: Sarah Ferguson è stata operata per il melanoma che le era stato diagnosticato a gennaio.tgcom24.mediaset