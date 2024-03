L’annuncio choc del famoso youtuber Ninja | “Ho un cancro alla pelle | un melanoma” Poi l’appello | “Ragazzi | fate controlli della pelle”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Non era un semplice neo ma un, il tumore”., il celebre, pro player di giochi come Fortnite seguito dai teen ager di tutto il mondo, lo ha rivelato in un tweet sul suo profilo X. Ed è stato uno shock non solo nell’universo del gaming esua community ma in quello di tutti i suoi coetanei.come lui che non pensano ancora a certi aspetti dell’esistenza e credono di essere invincibili come i loro eroi digitali. Americano, 32 anni, capelli blu-verdi,lo ha saputo per caso. E all’inizio non è stato facile accettare la realtà. Racconta: “Un paio di settimane fa sono andato dal dermatologo per un controllo annualee dei nei. ...