(Di lunedì 29 aprile 2024) McDonald’s di Garbagnatee di via Rubicone a Milano cercano: le selezioni sono previste per il 14 e il 9 maggio.

Il Sindaco Vincenzo Voce lo aveva affermato all’inizio del suo mandato; “tra le priorità dell’Amministrazione l’occupazione in una Città, Crotone , martoriata dalla disoccupazione per la desertificazione industriale”. E cosi sta avvenendo. assunti 14 nuovi dipendenti . Si tratta di due giardinieri a ... Continua a leggere>>

Firenze, 26 marzo 2024 - Tre anni di concorsi per assumere oltre mille nuovi dipendenti comunali . Il via libera questa mattina da parte della giunta che ha adottato la delibera che riguarda il 'Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026' presentata dall'assessore al bilancio Giov anni ... Continua a leggere>>

McDonald’s cerca 35 nuovi dipendenti nel Milanese: come e dove candidarsi - McDonald’s di Garbagnate Milanese e di via Rubicone a Milano cercano nuovi dipendenti: le selezioni sono previste per il 14 e il 9 maggio ...

Continua a leggere>>

I tagli e la Cina. La strategia di Elon Musk per rilanciare le auto elettriche Tesla - L'ultima trimestrale aveva lasciato più di qualche ombra. Il tycoon ha messo le mani ai costi, poi è volato a Pechino dove è riuscito a fare breccia sugli ...

Continua a leggere>>

L’Esa ha lanciato in orbita due nuovi satelliti nell’abito del programma Galileo - Bruxelles - L'Esa, l'Agenzia spaziale europea, ha comunicato oggi (29 aprile), di aver lanciato con successo due nuovi satelliti che ...

Continua a leggere>>