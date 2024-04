Bollate | 10 nuovi dipendenti assunti in Comune

A Bollate , grazie al PNRR , 11 nuovi orti collettivi e didattici . Traguardo raggiunto per il primo dei dieci interventi PNRR per la Rigenerazione Urbana. Si tratta degli orti urbani di via Nenni dove ... (ilnotiziario)

Undici Nuovi orti collettivi e didattici in via Nenni a Bollate. È diventato realtà il primo dei dieci interventi realizzati con fondi del Pnrr ottenuti dal Comune di Bollate per la rigenerazione ... (ilgiorno)

Al Comune di Bollate arrivano dieci nuovi assunti - L’Amministrazione e l’Ente di Bollate hanno salutato i nuovi 10 assunti del Comune che sono stati chiamati a potenziare la struttura del personale comunale. Al Comune di Bollate arrivano dieci nuovi a ...primamilanoovest

Bollate. 10 nuovi assunti per potenziare l’efficienza dei servizi comunali - (Mi-lorenteggio.com) Bollate, 8 aprile 2024 – L’Amministrazione e l’Ente salutano i nuovi 10 assunti del Comune che sono stati chiamati a potenziare la struttura del personale comunale. Nuove forze ch ...mi-lorenteggio

Pauroso incidente a Bollate, scontro tra auto e moto, 25enne ricoverato al San Raffaele - Pauroso incidente ieri pomeriggio in via Kennedy a Bollate tra un’auto e una moto. Erano circa le 18 quando, per cause che sono in corso di accertamento ...ilnotiziario