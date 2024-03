In tre anni il Comune assumerà oltre mille nuovi dipendenti comunali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 - Tredi concorsi per assumere. Il via libera questa mattina da parte della giunta che ha adottato la delibera che riguarda il 'Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026' presentata dall'assessore al bilancio GiovBettarini e dall'assessora al personale Maria Federica Giuliani. Nel triennio 2024-2026 ildi Firenze1.054, per arricchire di competenze e ringiovanirà la macchina amministrativa. Anzitutto ci sono le assunzioni per i servizi educativi 0-6, che sono incrementati rispetto al passato, visto che le strutture di nuova apertura nell’anno educativo 2024/2025 saranno gestite ...