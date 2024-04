Masters 1000 Madrid 2024 - Sinner | Problema all’anca? Vediamo domani cosa è meglio per il mio corpo

(Di lunedì 29 aprile 2024) “E’ stata una partita difficile. Nel primo set ero in controllo mentre nel secondo ho avuto qualche difficoltà in più. Ho faticato un pochettino ecome va,per il mio”. Queste le parole di Jannikdopo il successo al terzo turno del torneodicontro il russo Pavel Kotov, resa più complicata del previsto da un fastidiosopraggiunto nel secondo set: “Ho avuto un po’ di problemidestra negli ultimi periodi. Non è niente di serio. A volte lo sento più forte, come oggi, a volte meno ma ho un buon team che mi cura e contodi tornare al”. SportFace.

Da più di 24 ore il chiacchiericcio del tennis mondiale si è concentrato su una lettera: quella “N” scritta da Carlos Alcaraz sulla telecamera dopo la vittoria a Indian Wells contro il canadese Felix Auger-Aliassime. “N see you soon!” il messaggio enigmatico lasciato dal campione spagnolo: “N ci ... Continua a leggere>>

Sinner , c’è un motivo ben preciso alla base della sua assenza a Miami: ecco cosa è successo e perché ha deciso di dare forfait . Era il favorito a Indian Wells e lo è anche a Miami, ma se c’è una cosa che ci ha insegnato il Masters 1000 californiano è che non bisogna mai dare nulla per scontato. ... Continua a leggere>>

sinner vince una complicata partita con Kotov a Madrid e ammette un problema fisico - Jannik sinner si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid imponendosi per 6-2 7-5 sul russo Pavel Kotov. L'altoatesino, dopo un primo ...

Continua a leggere>>

Masters Madrid: sinner "match difficile, vediamo domani come va" - "E' stata una partita difficile. Nel primo set ero in controllo mentre nel secondo ho avuto qualche difficoltà in più. Ho faticato un pochettino e vediamo domani come va, cosa è meglio per il mio corp ...

Continua a leggere>>

sinner-Kotov, la diretta del match all'Atp di Madrid: orario e dove vederla - Dopo la vittoria all'esordio contro Lorenzo Sonego, prosegue oggi l'avventura di Jannik sinner all'Atp Madrid. L'altoatesino affronta il russo Pavel Kotov (numero 72 ...

Continua a leggere>>