“N ci vediamo presto” | da Nadal a Sinner | cosa c’è dietro il messaggio enigmatico di Carlos Alcaraz

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Da più di 24 ore il chiacchiericcio del tennis mondiale si è concentrato su una lettera: quella “N” scritta dasulla telecamera dopo la vittoria a Indian Wells contro il canadese Felix Auger-Aliassime. “N see you soon!” illasciato dal campione spagnolo: “N ci!”.dopo la sfida non ha fornito spiegazioni, anzi ha alimentato il mistero sui suoi canali social postando ancora una volta la “N”. A chi si rivolge? Finora sono state fatte due ipotesi: la prima – meno accreditata – porta a Novak Djokovic. Lo spagnolo avrebbe potuto affrontare il serbo numero 1 al mondo nella finale del torneo: quelsarebbe una sorta di appuntamento. Difficile crederlo, al di là del ...