Sinner | forfait a sorpresa | ci vediamo a Montecarlo

(Di giovedì 21 marzo 2024), c’è un motivo ben preciso alla base della sua assenza a Miami: ecco cosa è successo e perché ha deciso di dare. Era il favorito a Indian Wells e lo è anche a Miami, ma se c’è una cosa che ci ha insegnato il Masters 1000 californiano è che non bisogna mai dare nulla per scontato. Men che meno adesso che Carlos Alcaraz si è risvegliato dal suo “torpore” e ha ricominciato a giocare con la grinta di sempre. E poi c’è Daniil Medvedev, che sappiamo bene essere una vera e propria bomba a orologeria. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itPotrebbe quindi teoricamente accadere di tutto nella città più cool della Florida, dove Jannik, lo scorso anno, centrò la finale, salvo poi essere battuto proprio dal nativo di Mosca. A Miami, tra le altre cose, assisteremo anche al rientro di Matteo Berrettini nel ...

Uno Slam che ha lasciato il segno. Daniil Medvedev deve fermarsi per recuperare dalle fatiche delle due settimane degli Australian Open. Un Major che ha messo a dura prova il russo (n.3 del ... (oasport)

Nuovo forfait per Daniil Medvedev , che ha deciso di saltare anche il torneo ATP 250 di Doha, in programma sul cemento della capitale del Qatar dal 19 al 25 febbraio. Il tennista russo aveva già ... (oasport)

La notizia del forfait di Daniil Medvedev al torneo ATP 250 di Doha interessa da vicino Jannik Sinner in ottica ranking ATP. La rinuncia del tennista russo a difendere il titolo conquistato lo ... (oasport)

Quando gioca Sinner: dove vedere l'incontro con Vavassori a Miami Open, data e orario - Il primo incontro di Jannik Sinner agli Open di Miami comincia a prendere forma dopo il primo turno. Il tennista italiano scenderà in campo solo al secondo ...corriereadriatico

Becker: "Bello vedere Alcaraz e Sinner darsi battaglia per il ruolo di numero uno" - Il forfait di Novak Djokovic ha infatti reso possibile un incontro tra i due solo nell'ultimo atto del secondo 1000 della stagione. Alcaraz popola la parte alta del tabellone insieme a Hubert Hurkacz, ...tennisworlditalia

Berrettini-Sinner, verdetto attesissimo: finalmente insieme - SportItalia.it - Archiviato il Masters di Indian Wells, si torna subito in campo a Miami. Nel main event della Florida ci sarà anche Berrettini Tutto pronto a Miami per il via al secondo Masters Mille dell’anno che si ...informazione