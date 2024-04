Marc Marquez non usa il bottone di Bagnaia per frenare sulla Ducati | “Preferisco usare il piede”

Marc Marquez è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo weekend a Jerez de la Frontera, in cui ha centrato la pole position sul bagnato cadendo poi nella Sprint mentre era al comando e arrivando 2° nel Gran Premio domenicale alle spalle di Francesco Bagnaia al termine di un duello magnifico. ... Continua a leggere>>

Non ci sono dubbi, con la Ducati Marc Marquez ha ritrovato le sue giuste dimensioni e ora vuole dimostrarlo al mondo intero. Questo fine settimana è riuscito a dimostrare di essere decisamente competitivo e ha chiuso con un ottimo secondo posto nella gara disputata ieri, chiudendo alle spalle di ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU Bagnaia 10.50 Tanti giri per il duo Honda Nakagami-Zarco. I due hanno già completato rispettivamente 10 ed 11 passaggi sul traguardo. 10.49 Sale in quinta posizione Fabio Di Giannantonio, ...

Continua a leggere>>