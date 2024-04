MotoGP - Marc Marquez | Mi sono goduto il duello con Pecco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non cidubbi, con la Ducatiha ritrovato le sue giuste dimensioni e ora vuole dimostrarlo al mondo intero. Questo fine settimana è riuscito a dimostrare di essere decisamente competitivo e ha chiuso con un ottimo secondo posto nella gara disputata ieri, chiudendo alle spalle di Bagnaia. Lo spagnolo ha a lungo duellato per il primo posto, salvo poi doversi arrendere alla supremazia dell’italiano, ma dando prova di una grande gara. Al termine è poi intervenuto per commentare il weekend davanti alla stampa: ecco cosa ha detto.: “Miilcon” (Credit foto –)Queste dunque alcune delle parole diriprese da Crash.net: “La battaglia con ...