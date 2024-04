Mara Maionchi a Belve si leva qualche sassolino su Tiziano Ferro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le anticipazioni della sua intervistaè uno degli ospiti della nuova puntata di, talk di Rai 2, in onda domani, 30 aprile. La discografica su domanda della Fagnani su chi non abbia capito che incontrarla sia stata una fortuna ha risposto, dopo essere stata incalzata dalla giornalista, facendo il nome di. “Perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è”. Poi sul gioco d’azzardo laammette: “non so se dire se ho una dipendenza, però mi piace, poi mi contengo”. A quel punto la Fagnani le ricorda di quando si fece interdire dai casinò con una lettera autografa: “si, mi sono fatta sospendere, esageravo, quello era un modo per difendersi”. Infine, spazio anche a un tradimento scoperto da ...