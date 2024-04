(Di domenica 28 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2024 L'il suo nuovo, ottenuto lo scorso 24 aprile con la vittoria sul Milan. Una marea nerazzurra disi è riversata nelle piazze e nelle vie diperre. Isonos cesi in piazza con bandiere, cantando cosi e sparando anche deid'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2024 L'Inter ha vinto lo scudetto . Una marea nerazzurra di tifosi si è riversata nelle piazze e nelle vie di Milano per festeggia re. I calciatori sono passati con due pullman tra le migliaia di tifosi . A bordo, tra gli altri, Dumfries, Barella, Dimarco e Farris. ... Continua a leggere>>

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2024 L'Inter ha vinto lo scudetto . Una marea nerazzurra di tifosi si è riversata nelle piazze e nelle vie di Milano per festeggia re. I calciatori sono passati con due pullman tra le migliaia di tifosi . A bordo, tra gli altri, Dumfries, Barella, Dimarco e Farris. ... Continua a leggere>>

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2024 L'Inter festeggia il suo nuovo scudetto , ottenuto lo scorso 24 aprile con la vittoria sul Milan. Una marea nerazzurra di tifosi si è riversata nelle piazze e nelle vie di Milano per festeggia re. I tifosi sonos cesi in piazza con bandiere, cantando cosi e ... Continua a leggere>>

L'Inter festeggia lo scudetto, i tifosi in festa a Milano tra cori e fuochi d'artificio - L'Inter festeggia il suo nuovo scudetto, ottenuto lo scorso 24 aprile con la vittoria sul Milan. Una marea nerazzurra di tifosi si è riversata nelle piazze e nelle vie di Milano per festeggiare. I ...

Continua a leggere>>

Festa Scudetto: l’annuncio di Zanetti esalta i tifosi dell’Inter - Per le strade di Milano è già festa e Zanetti esalta la folla nerazzurra. l’Inter torna a San Siro per giocare la gara interna contro il Torino valevole per la 34esima giornata di Serie A. La squadra ...

Continua a leggere>>

L'Inter festeggia lo scudetto, il passaggio del pullman con i calciatori tra i tifosi in festa - L'Inter ha vinto lo scudetto. Una marea nerazzurra di tifosi si è riversata nelle piazze e nelle vie di Milano per festeggiare. I calciatori sono passati con due pullman tra le migliaia di tifosi. A b ...

Continua a leggere>>