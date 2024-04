LIVE MotoGP - Test Jerez 2024 in DIRETTA | primo Di Giannantoni - vola Morbidelli secon -o, caduta per Bezzecchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU BAGNAIA 14.55 Fabio Quartararo si migliora ma non va oltre il sedicesimo posto. 14.52 Giro veloce di Jorge Martin, conquista la decima posizione con il tempo di 1:36.905. 14.49 Come riportato da motorsport, anche Maregalli ha parlato del lavoro di Yamaha: “Abbiamo molte cose da provare, ma dobbiamo stabilire delle priorità. Le due cose più importanti da valutare sono il pacchetto aerodinamico, che vogliamo omologare il prima possibile in base alle sensazioni dei piloti, e il nuovo telaio. È un po’ presto per dire come stanno andando questi miglioramenti. Un pilota ha iniziato aare una delle due cose e l’altro l’altra.” 14.46 Paolo Bonora conclude così a Sky Sport: “Inoltre abbiamo lavorato anche ...