LIVE MotoGP - Test Jerez 2024 in DIRETTA | primo Di Giannantoni - vola Morbidelli secon -o, Augusto Fernandez prova la moto factory

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU BAGNAIA 13.31 Pol Espargaro sale in 17esima posizione, giro veloce in 1:37.521. 13.28 Tornano in pista anche le Ducati di Bastianini, Dio e Martin. 13.25 “Abbiamo diverse novità aerodinamiche dare, quindi ci concentreremo soprattutto su questo aspetto dello sviluppo per trovare delle soluzioni migliori che ci permettano di aumentare il feeling dei piloti, la maneggevolezza ed anche il grip. Non c’è niente allo dire per noi, ma proveremo anche alcune tarature delle sospensioni“, ha riferito Cecchinello ai microfoni di Sky Sport. 13.22 Torna in pista anche Brad Binder con la sua KTM. 13.19 In pista al momento ci ...