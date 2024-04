“L’ennesima follia di Rocchino” - Rocco Hun - distrut -o, termina la mezza maratona a Madrid

Latina – grande attesa in città per l’arrivo della Legea Mezza Maratona di Latina, pronta ad andare in scena il prossimo 19 maggio 2024. Mancano solo venti giorni all’appuntamento organizzato dalla società “In Corsa Libera” del presidente Davide Fioriello che già conta tantissimi runners pronti a ...

Continua a leggere>>