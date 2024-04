Tricolori master a Genova - il civitanovese Luigi Vagnoli è ottavo nella mezza maratona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ai campionati italianidella(21,097 km) il maratoneta(foto) ha chiuso ala prova all’postocategoria 60/65 su un lotto di 150 partenti. Ha tagliato il traguardo in 1h23”55”. L’atleta è tesserato per la società pugliese Dynamyk di Palo del Colle che ha vinto il titolo italiano. Adesso, prossimo obiettivo sono gli Europei(16-19 maggio) a Madeira, in Portogallo.si è iscritto siagara dei 10 km su strada che in quella dei 21,097 km.stessa gara di, inoltre, il fratello Maurizio ha vinto il titolo italiano di categoria m 65; entrambi hanno iniziato ...