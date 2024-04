Mezza maratona Pechino 2024 | squalificati i tre atleti africani e il vincitore cinese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono statiilHe Jie e i treprotagonisti del discusso finale delladi. Come mostrava un video immediatamente diventato virale, i tre avevano infatti rallentato all’improvviso nei pressi dell’arrivo per consentire all’atleta di casa di tagliare il traguardo e ottenere la vittoria. Immediatamente sono scattate delle indagini per fare chiarezza sull’accaduto e la commissione ha ritenuto i tre corridoricolpevoli di aver “deliberatamente ridotto il ritmo”. Per tutti e quattro è scattata dunque la squalifica, che comporta una revoca delle medaglie ma anche del premio in denaro. SportFace.