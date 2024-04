Lazio - le pagelle di CM | Zaccagni torna col bott - Mandas regala mezza vittoria

La Lazio vince contro il Verona con il risultato di 1-0 e si avvicina ancora al quinto posto per la Champions League. Igor Tudor continua a convincere sulla nuova panchina, lo aiuta Mattia Zaccagni . CONTINUI – Dopo la beffa in Coppa Italia la Lazio si rialza e vince per 1-0 contro il Verona. ... Continua a leggere>>

lazio e Verona si sfidano per obiettivi cruciali nella 34a giornata di Serie A - Ha anche sottolineato la necessità per il Verona di essere attenti e preparati. La lazio ha schierato un 3-4-2-1 con mandas in porta; Patric, Romagnoli e Casale in difesa; Isaksen, Guendouzi, Kamada e ...

Pagina 2 | lazio-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sul match di Serie A: info, orari e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le probabili scelte di Tudor e Baroni ...

Serie A, Lecce-Monza 1-1, Juventus-Milan 0-0, lazio-Verona 1-0 - La lazio riscatta l'eliminazione dalla Coppa Italia con la vittoria ... di Zaccagni al 72', bravo a sfruttare un perfetto assist di Luis Alberto. All'81' è poi mandas a esaltarsi su deviazione di ...

