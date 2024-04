Lazio - ci pensa Zaccagni contro il Verona! Mandas salva nel finale

(Di sabato 27 aprile 2024) Lavinceilcon il risultato di 1-0 e si avvicina ancora al quinto posto per la Champions League. Igor Tudor continua a convincere sulla nuova panchina, lo aiuta Mattia. CONTINUI – Dopo la beffa in Coppa Italia lasi rialza e vince per 1-0il. Decide il gol di Mattiaal minuto 72 di sinistro grazie ad un inserimento servito perfettamente dal solito illuminante Luis Alberto. I biancocelesti dominano la partita per gran parte del tempo, chiudono i primi 45 minuti con il 74% del possesso palla. Nella ripresa Pedro, Taty Castellanos e Felipe Anderson hanno avuto tante occasioni per segnare, senza però essere cinici. Due pali: uno del brasiliano con una bomba dai 20 metri, l’altro dello spagnolo ex ...

Terzo incrocio in meno di un mese tra biancocelesti e bianconeri. Si parte dal 2-0 dello Stadium per la squadra di Allegri. Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5 alle 21

La convincente prestazione contro la Juventus non è bastata per evitare l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma c'è ancora un finale di stagione tutto da giocare. Alla fine del campionato mancano ancora cinque giornate e la Lazio dovrà dare tutto per provare a centrare la qualificazione ad una Coppa

lazio, scatto Champions! Zaccagni piega il Verona: è bagarre in zona salvezza - Continua la striscia positiva della lazio di Igor Tudor in una partita fortemente segnata ... ma mancano ancora 4 giornate e i soli 3 punti dall'Udinese (impegnata domani contro il Bologna) non fanno

