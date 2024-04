La Roma chiede alla Lega di posticipare al 13 maggio la partita contro l’Atalanta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Laancora una volta una mano alle. Questa volta il club capitolino ha inviato una lettera perre dila finale di Coppa Italia. L’obiettivo è quello di permetterestessa e aldi competere al meglio per un posto in Champions. Va notato come i due club sono entrambi impegnati nelle semifinali di Europa League, il che toglie già preziose energie nervose. In più la Dea deve recuperare ladi campionato con la Fiorentina e giocare, appunto, la finale di Coppa Italiala Juventus. Lail rinvio della finale di Coppa Italia Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, lavuole “salvaguardare ...

“Sosteniamo la necessità di un tavolo di confronto per esperire ogni tentativo utile a evitare l’aumento dei biglietti metro e bus da 1,50 a 2 euro, come indicato nelle proiezioni di atac . L’azienda capitolina persevera nell’offrire un servizio pessimo cercando in cambio solo di incassare più ... Continua a leggere>>

Un trucco molto usato dai truffa tori ma che continua purtroppo a mietere vittime: l’ultima segnalazione in zona Boccea. Roma , truffa della carta vetrata nel parcheggio , attenzione al trucco usato : “Mi ha seguito chiedendomi i soldi” -corriere della città.com Un trucco vecchio e risaputo, ma in cui ... Continua a leggere>>

La Roma ha proposto alla Lega di posticipare di un giorno la finale di Coppa Italia tra Juventus-Atalanta in programma mercoledì 15 maggio allo stadio “Olimpico” di Roma per poter giocare la trasferta contro i bergamaschi lunedì 13 maggio, visto che le due squadre si stanno giocando un posto ... Continua a leggere>>

Europee, Schlein “chiederò il voto per il Pd, non per me” - roma (ITALPRESS) – “chiederò il voto non per me, ma per il Pd”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a “Start” su Sky TG24, in riferimento alla sua candidatura alle elezioni e ...

Continua a leggere>>

roma, nuova lettera alla Lega per la partita con l'Atalanta - Il club giallorosso chiede di giocare a Bergamo lunedì 13 maggio (con spostamento della finale di Coppa Italia): tutti i dettagli ...

Continua a leggere>>

roma, caos calendari: la società giallorossa chiede lo spostamento della Finale di Coppa Italia - E' ancora caos calendari in Serie A ed ha chiederne lo stravolgimento è la roma. Come accaduto per il recupero degli ultimi 19 ...

Continua a leggere>>