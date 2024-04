Latina - spari durante rissa a Sezze | ragazza ferita

Latina , 28 apr. (Adnkronos) - Una ragazza è rimasta ferita al piede da uno sparo partito nel corso di una rissa probabilmente tra stranieri scoppiata poco dopo mezzanotte in zona Ferro di Cavallo a Sezze , davanti a un locale già in passato finito al centro delle cronache. La giovane, operata al ... Continua a leggere>>

Sezze – La tranquillità di Sezze è stata scossa da un episodio da Far West nella notte scorsa, quando una Rissa ha culminato in un colpo di arma da fuoco che ha ferito una giovane ragazza . L'incidente ha avuto luogo davanti al Central Caffè poco dopo la mezza notte , lasciando la comunità sconvolta ...

Attimi di t errore ieri notte a Sezze, in provincia di Latina. Una rissa , scoppiata tra alcuni cittadini stranieri, è finita con un colpo di pistola esploso per vendetta: a finire coinvolta involontariamente è una ragazza , ferita al piede da uno sparo che era diretto a un'altra persona mentre ...

Una ragazza è stata ferita per errore da un colpo di arma da fuoco in un bar di Sezze, in provincia di Latina, in seguito a una rissa tra bande

