Calciomercato Milan – Sirene turche per Kjaer | le ultime

Calciomercato Milan , il Bologna si è convinto e a fine stagione eserciterà il diritto di riscatto su Alexis Saelemaekers . Ecco la cifra A fine stagioni il Milan potrà racimolare un sostanzioso gruzzoletto dai riscatti dei calciatori mandati in prestito in questa stagione. Da Charles De Ketelaere ...

Calciomercato Milan , il profilo di Youssouf Fofana rimane obiettivo concreto per i rossoneri. Moncada tenta il colpo, occhio alla Concorrenza Grandi manovre a centrocampo. Il Milan studia i colpi in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato . Tra i nomi accostati al club rossoneri c'è ...

Calciomercato Milan , Simon Kjaer andrà a scadenza a giugno e lascerà i rossoneri: per lui è pronto un club della Super Lig Il Milan sta vivendo un momento molto delicato, con un finale di stagione che ha preso una piega negativa. In questo mare in tempesta, la dirigenza rossonera sta pensando già ...

Calciomercato Milan , Giorgio Furlani è intervenuto dopo la partita con la Juventus e ha parlato del futuro di Rafael Leao Nel pomeriggio il Milan ha pareggiato 0-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium, nella partita valida per la 34esima giornata di Serie A. Le occasioni sono state perlopiù per ...

milan: Pioli 'pari ci soddisfa, ma 2/o posto non è conquistato' - Il milan riesce a mantenere le distanze ... "Entrambi stiamo vivendo situazioni che fanno parte del calcio" conclude Pioli.

Pagelle Juventus-milan: Leao a intermittenza 5,5, tramonto Giroud 5, Sportiello da applausi 7, forza Bremer 6,5 - Olivier la percorrerà spesso, quando andrà a svernare in California fra un paio di mesi. Forse avrebbe preferito un lieto fine, ma il calcio è così, non è un film.

Juventus-milan, Allegri: "Futuro Domanda da fare al club". Pioli: "Successori Non leggo nulla" - Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha così commentato il pareggio con il milan: Sono contento della prestazione. A calcio si può giocare in tanti modi, non c'è un solo modo per ...

