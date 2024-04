Inter campione d’Italia | quanto vale la rosa? Gap assoluto in Serie A

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’ha festeggiato nella giornata di ieri il suo ventesimo scudetto con tanto di parata per tutta Milano. I nerazzurri, che hanno raggiunto la matematica lunedì scorso al derby, hanno aumentato il proprio valore di mercato. Il gap con il resto dellaA è evidente sulla. I CAMPIONI? Maadesso ladell’? La risposta ce l’ha da il portale Transfermarkt: ovvero 622, 35 milioni di euro. Basti pensare che il Milan ha un valore di 533, 45 milioni, il Napoli sul terzo gradino del podio a 513, 15. Mentre la Juventus ha la quartacome valore economico: 490, 20 milioni di euro. I campionihanno aumentato notevolmente il ...

“Ho già spiegato tutto in un’ Inter vista. Oggi è una giornata bellissima, non voglio parlare dell’altra parte. Oggi io mi diverto”. Lo ha detto il centrocampista dell’ Inter , Hakan Calhanoglu , mattatore assoluto con una doppietta contro il Torino, parlando dell’imminente festa scudetto e tornando a ... Continua a leggere>>

Anche Maria Camon, 84 anni, è scesa in strada per la festa dei nerazzurri a Milano. "Tifo Inter dai tempi di Mazzola ma oggi è stato lo scudetto più bello. Mi sono emozionata e divertita"Continua a leggere Continua a leggere>>

Nessun incidente, ma sono quaranta i tifosi ad aver accusato un malore ieri sera durante la Festa per lo Scudetto dell’ Inter . È il bilancio dell’ordine pubblico dopo la parata per la seconda stella nerazzurra che nel centro di Milano ha coinvolto oltre 350.000 mila tifosi . L’euforia e la calca ... Continua a leggere>>

William e Kate, 13 anni di matrimonio: anniversario amaro per la coppia reale - Nel corso di 12 anni, la coppia ha lavorato sodo, dato che Kate e William hanno svolto un totale di 237 impegni ufficiali, comprese occasioni importanti come la parata del giorno di San David delle ...

Continua a leggere>>

Non solo il caso Dumfries-Theo: dai cori di Lautaro a quelli di Calhanoglu, le punture ai rossoneri sono state diverse. I motivi - Non solo il caso Dumfries-Theo: dai cori di Lautaro a quelli di Calhanoglu, le punture ai rossoneri sono state diverse. I motivi ...

Continua a leggere>>

TS – Milano travolta dalla festa inter. Ma Dumfries non mantiene una promessa - La città si è colorata di nerazzurro, in una giornata iniziata al mattino a San Siro e conclusa a notta fonda in Duomo ...

Continua a leggere>>