Festa Scudetto Inter - 40 tifosi hanno accusato un malore | non sono in gravi condizioni

Sono stati oltre 350mila , stando ai numeri forniti dalla questura, i tifosi che si sono riversati lungo le strade di Milano per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto del l'Inter . La Festa è iniziata al termine della partita contro il Torino, delle ore 12:30, vinta dai nerazzurri per 2 a 0.

(Agenzia Vista) Milano, 28 aprile 2024 Non si ferma la festa Scudetto dell'Inter con i tifosi nerazzurri che, al termine della parata che ha portato il pullman scoperto, con a bordo i giocatori, sfilare per le vie della città, si sono radunati in Piazza Duomo per tributare un saluto alla squadra di

