In attesa della risposta di Hamas all’ultima proposta israeliana per il cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’Egitto ha invitato una delegazionea partecipare oggi al Cairo nell’ambito dei negoziati in corso per un accordo per la restituzione degli ostaggi detenuti da. Dovrebbe essere presente anche una delegazione dello stesso gruppo terroristico palestinese, da cui si attende unadi Israele per unilnella Striscia di Gaza Un alto funzionario diha detto all’Afp in forma anonima che il gruppo palestinese «non ha grossi problemi» con l’ultimadi Israele ed Egitto per unila Gaza. «L’atmosfera è positiva, a meno che non vi siano nuovi ostacoli da parte di Israele. Non ci sono grossi problemi nelle osservazioni e nelle ...