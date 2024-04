Illustre Presidente - sono indisponibile | Emiliano fugge dall' Antimafia e il 2 maggio può crollare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ildella Regione Puglia, Michele, non si presenterà davanti alla commissioneneppure il 2. È quanto ha fatto sapere allaChiara Colosimo con una lettera che le è stata recapitata in giornata. Nel testo si legge che, a causa di impegni istituzionali, si trova impossibilitato a rispettare la convocazione. La sua audizione è stata richiesta in seguito agli scandali che hanno colpito la sua attuale giunta regionale e anche quella passata. ", con riferimento alla mia convocazione in Commissioneper la data del 2prossimo venturo ore 10.30 Le comunico la mia indisponibilità per tutte le ragioni già rappresentate nella mia lettera del 24 aprile ultimo scorso ...