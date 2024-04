Puglia - Emiliano lavora alla nuova giunta Conta in Consiglio Il presidente rischia

"Pisicchio è venuto nel mio studio nel pomeriggio, qualche ora prima di essere arrestato dicendo di aver ricevuto quel messaggio da Emiliano" . Sono parole forti e che fanno tremare la sinistra pugliese quelle pronunciate da Michele Laforgia , ex avvocato di Pisicchio e candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Bari. L'avvocata ha difeso l'ex assessore di Michele Emiliano, Alfonso Pisicchio, nelle prime fasi dell'indagine, per poi tirarsi fuori ... (liberoquotidiano)

Sono giorni movimentati in Puglia . In Consiglio regionale il centrodestra presenterà nelle prossime ore la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione, Michele Emiliano . L’annuncio è stato fatto questa mattina durante una conferenza stampa di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia domani. La sfiducia è stata decisa dopo il rinvio del […] L'articolo Puglia , mozione di sfiducia contro Emiliano : la mossa del ... (ildifforme)

La prospettiva è di presentarla entro due giorni. In uma conferenza stampa stamattina i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia domani hanno annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia al presidente della Regione Puglia. Secondo la loro valutazione Michele Emiliano non ha più i numeri per tenere la guida dell’ente. L'articolo Regione Puglia: centrodestra verso la mozione di sfiducia a Michele ... (noinotizie)