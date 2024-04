Puglia - il mini rimpasto di Emiliano | tre nuovi assessori Il presidente sarà sentito dalla Commissione antimafia

(Di martedì 23 aprile 2024) La giunta del governatore Micheleha varato un. Durehanno lasciato e tre sono stati nominati. L’assessore alla Sanità della Regione, l’ex forzista Rocco Palese, ha rassegnato le dimissioni: “Considerata l’attuale situazione politica ho ritenuto opportuno formalizzare le mie dimissioni da assessore, anche nella speranza che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al Governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini pugliesi”. A lasciare anche Anna Grazia Maraschio, assessora all’Ambiente in quota Sinistra italiana. Un preludio all’atteso. Ildella Region infatti ha firmato le seguenti nomineli: a Serena Triggiani la delega ...

Emiliano vara un mini rimpasto, tre nuovi assessori - L'atteso rimpasto di Giunta in Puglia è arrivato in serata, in realtà si tratta di un "mini" rimpasto, soltanto tre le caselle riempite. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, infatti ha ...ansa

Solo un “mini” rimpasto per Emiliano, nominati tre nuovi assessori. Come cambia la giunta pugliese - L'atteso rimpasto di Giunta in Puglia è arrivato in serata, in realtà si tratta di un "mini" rimpasto, soltanto tre ...immediato

Si dimette l'assessore alla Sanità della Puglia Rocco Palese: il governatore Emiliano verso il rimpasto - Rocco Palese, assessore alla sanità della Puglia, si è dimesso a seguito delle inchieste che hanno colpito la politica della regione ...notizie.virgilio