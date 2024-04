La battaglia senza tregua di papà Salis | Aiutatemi a salvare Ilaria Ha difeso i suoi ideali antifascisti

Il padre di Ilaria Salis, in conferenza stampa a Montecitorio, ha presentato una lettera scritta dalla figlia in cui la donna spiega perché ha deciso di candidarsi alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra. "Ho deciso di accettare la candidatura per portare l'attenzione che mi avete ...

Continua a leggere>>

Il padre di Ilaria Salis, in conferenza stampa a Montecitorio, ha presentato una lettera scritta dalla figlia in cui la donna spiega perché ha deciso di candidarsi alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra. "Ho deciso di accettare la candidatura per portare l'attenzione che mi avete ...

Continua a leggere>>