(Di domenica 28 aprile 2024) Una sostegno di, "antifascista italiana ingiustamente detenuta da oltre un anno nelle carceri ungheresi e incatenata come un animale durante le udienze del processo a suo carico". All’iniziativa dell’e delper la, in programma oggi dalle 9.30 alle 12 in piazza Risorgimento a Melegnano, parteciperà anche Robertodi, il cui arrivo è previsto alle 11.30. La 39enne brianzola è accusata di aver aggredito due neonazisti, causando loro ferite guaribili in 7 giorni, nel febbraio 2023 a Budapest durante il raduno di estrema destra “Giorno dell’onore“, e rischia fino a 24 anni di carcere.

Un confronto televisivo tra il generale Roberto Vannacci e Ilaria Salis come proposto dal vicepremier Matteo Salvini ? "Per ora non ho sentito nulla a proposito, le proposte le facciano direttamente a me, non so cosa dire, bisogna poi capire su quali argomenti si vuole fare questo confronto ...

Ci siamo: ecco che i "pezzi grossi" del partito governativo ungherese Fidesz si esprimono a Strasburgo sulla candidatura di Ilaria Salis . Si tratta, nello specifico, dell'eurodeputata Enik? Gy?ri che, in […] The post La candidatura di Ilaria Salis "scandalizza" gli ungheresi del Fidesz first ...

«Non è mia intenzione sottrarmi al procedimento in cui sono imputata, ma difendermi nel processo nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di proporzionalità e della presunzione di innocenza. So […] The post Ilaria Salis : «Non voglio sottrarmi al processo» first appeared on il manifesto.

ROMA – "Ringrazio con tutto il cuore le persone che in Italia mi hanno supportato in questi lunghi mesi senza rimanere indifferenti di fronte alla sconvolgente storia di cui sono, mio malgrado, protagonista da più di un anno: familiari, compagne e compagni, amici con cui condividevo progetti e ...

Il padre di ilaria salis al presidio di solidarietà organizzato da Anpi e Comitato per la pace - Presidio di sostegno per ilaria salis, antifascista italiana detenuta in Ungheria da oltre un anno e incatenata durante il processo. Iniziativa dell'Anpi e del Comitato per la pace a Melegnano con la ...

I dubbi degli elettori sul militare. salis candidata, il 60% contrario - Per un italiano su tre la vittoria del centrodestra in Basilicata non avrà effetti sul voto in Europa. FdI resta sopra il 27%, i dem superano il 20%, i 5 ...

MELEGNANO Presidio per ilaria salis, atteso il papà Roberto - In piazza Risorgimento una manifestazione per l'italiana in carcere in Ungheria ...

