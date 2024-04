Il premier spagnolo Sánchez ha deciso di non dimettersi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Dopo cinque giorni di riflessione personale, oggi ilha comunicato di non volersi dimettere in seguito alle accuse di corruzione mosse alla moglie Begoña Gómez. «Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per le espressioni di solidarietà ricevute da ogni parte. Grazie a questa mobilitazione, hodi rimanere alla guida della Presidenza. Si tratta di decidere che tipo di società vogliamo essere. Il nostro Paese ha bisogno di questa riflessione. Per troppo tempo abbiamo lasciato che la melma contaminasse la nostra vita pubblica» Mercoledìaveva scritto una lunga e inusuale «lettera ai cittadini» annunciando cinque giorni di «riflessione» e minacciando le dimissioni, dopo l’apertura dell’inchiesta giudiziaria nei confronti della moglie, accusata di corruzione e traffico di influenze da un ...