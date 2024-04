Sanchez tira dritto e non si dimette | la scommessa del premier spagnolo

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pedronon lascia, raddoppia. Il presidente del governoha annunciato oggi in conferenza stampa la fine del suo periodo di riflessione: niente dimissioni, ma un richiamo e un rallying around the flag alla sua maggioranza. Il governo continua, l’inchiesta di presunto abuso della sua posizione da parte della moglie Begonia Gomez sollevata dall’Ong InsideOver.