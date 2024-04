Vannacci | Sui disabili sono stato frainteso Giorgetti mi critica? Contano i voti  

“Non possiamo parlare di inclusività, quando noi che dobbiamo includere i bambini siamo i primi esclusi: ogni volta che si parla del personale della scuola noi siamo fantasmi”. come dare torto ad Alessandro, 36 anni, professione Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione (Oepac), come ...

Continua a leggere>>

Gli Assistenti per l’autonomia e la Comunicazione o Oepac, come li chiamano a Roma, sono un caso a dir poco scomodo per la politica. La legge che li ha istituiti, la 104 del 1992, li ha messi in carico agli enti locali, che hanno l’obbligo di erogare il servizio, ma non hanno il riferimento di una ...

Continua a leggere>>