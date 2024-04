Il prossimo mister del Napoli | parlano Policano e Schira

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’ex calciatore di Roma eRobertoè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “Udinese-Roma stasera e poi-Roma? De Rossi ha messo i giocatori nelle condizioni di dare di più e fare meglio e i risultati si stanno vedendo ma anche prima di De Rossi era una squadra con grande qualità e sempre temibile”. Qualora ilriuscirebbe a qualificarsi per l’Europa… “Qualificazione Conference da evitare per il? È sempre un’occasione per dare una competizione europea, certo non ha il lustro delle altre ma vincerla aumenterebbe il palmares dele quindi, in caso di qualificazione, gli azzurri dovrebbero disputarla al massimo fino alla fine”. I consigli di ...