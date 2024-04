Questo Napoli e quello che verrà | parla Policano

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’ex calciatore di Roma eRobertoè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Sulle prestazioni degli azzurri può incidere il fatto che il percorso di Calzona è destinato a terminare alla fine della stagione? “Non credo. Anche perché il giocatore, quando scende in campo, cerca sempre di dare il massimo, al di là dell’allenatore che siede in pancina. È una stagione partita male, non sta finendo bene, ma c’è ancora un piccolo traguardo europeo da raggiungere, come la Conference”. Aspettando-Roma Che gara si aspetta trae Roma? “Il traguardo che si sta ponendo la Roma è un traguardo importante. Possono mancare le energie fisiche, ma aumentano quelle mentali, la consapevolezza di essere una squadra forte. A ...

Roberto Policano , ex calciatore di Torino e Napoli , ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte. Nel corso di "Marte Sport Live" ha parlato dell'importanza della gara e dei temi tattici che presenta. Di seguito le sue parole. Policano sul match "La gara di domani è importante per ...

Un altro ex calciatore di serie A sposa il progetto biancazzurro di Massimiliano Esposito. Altra importante «new-entry» per la Sacra Famiglia, che a partire dalla prossima stagione potrà avvalersi del supporto di un altro grande ex giocatore di serie A: parliamo di Roberto Policano , ...

IL DOPPIO EX - policano: "napoli-Roma sfida importante, una partita che aumenta le energie mentali" - A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto policano, ex calciatore, tra le altre, di napoli e Roma. Sulle prestazioni degli azzurri può incidere il fa ...

policano: "La Conference potrebbe essere un'occasione per il napoli, sul prossimo allenatore…" - "Udinese-Roma stasera e poi napoli-Roma De Rossi ha messo i giocatori nelle condizioni di dare di più e fare meglio e i risu ...

policano: "napoli in Conference League Non sarebbe un male, vi spiego" - Roberto policano, ex napoli e Roma, a Radio Marte nel corso di Forza napoli Sempre: "Udinese-Roma stasera e poi napoli-Roma De Rossi ha messo i giocatori nelle condizioni di dare di più e fare meglio ...

