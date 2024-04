Il Grande Fratello è stato un’esperienza terribile - l’ho fatto per soldi | ex concorrete vuota il sacco e querela una collega!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un ex concorrente delha recentemente ammesso di aver partecipato al reality solamente per una questione economica. Ma di chi stiamo parlando? Ifanno gola a tutti e a volte bisogna dire sì anche a qualcosa che non ci rappresenta e non ci esalta: questo è quello che haMassimiliano Morra...