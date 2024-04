Quando arriva l’autonomia differenziata delle Regioni | tensioni tra FI e Lega sui tempi della riforma

(Di martedì 16 aprile 2024) Le opposizioni hanno presentato circa 2400 emendamenti al ddl Calderoli che introduce l'autonomiaper le. La, cara allae contestata soprattutto dalledel Sud, è in commissione Affari costituzionali alla Camera. Dovrebbere in Aula e affrontare i primi voti primaeuropee, ma isi stanno allungando.

Meteo, il ciclone Gori arriva in Italia: dove e Quando pioverà, rischio forti temporali. Allerta meteo in 6 regioni - Ciclone Gori in arrivo sull'Italia. Diramate diverse allerte meteo in più regioni da parte della protezione civile. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha ...leggo

Intelligenza artificiale, AI Pin viene massacrato dalla critica - Quando Humane aveva annunciato AI Pin, prometteva di spodestare gli smartphone dal centro delle nostre vite: ora la spilla intelligente è arrivata sul mercato USA, e non è stata accolta bene dagli esp ...adnkronos

Iulm, medaglia d'oro a Gaetano Pesce. L'accusa di Canova: «Milano non ricorda il designer come merita» - I figli:«Non mancavamo mai al Salone del Mobile a Milano. Stiamo pensando a come raccogliere il testimone del suo lavoro» ...milano.corriere