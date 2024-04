Contro l’Autonomia Differenziata A Taranto il 6 e 7 aprile arriva la Carovana Nazionale FLC CGIL

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano“Stesso Paese e stessi diritti. La conoscenza non si spezza”, recita lo slogan dell’appuntamento che il sindacato di categoria del mondo della scuola, formazione e ricerca della, fissa in molte città italiane richiamando chiaramente al rischio di una secessione dei diritti a seguito della proposta di Autonomia. “E’ un’offesa all’art. 33 della nostra Carta fondativa che i padri costituenti vollero rivolta alla garanzia per tutti di avere livelli di istruzione garantiti dallo Stato”– dice Silvano Colia, segretario generale della FLCdi. Unache nelle regioni del Sud ha il sapore di una resistenza di fronte a un pericolo che rischia di travolgere, con la scuola, la stessa tenuta di molte comunità. “ha perso ...