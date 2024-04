Il Consiglio ha approvato il nuovo Patto di stabilità con il sì del governo Meloni

(Di lunedì 29 aprile 2024) Astenuti in Parlamento, ma favorevoli nel. Questa la posizione dell’Italia riguardo alla riforma deldiapprovata oggi all’unanimità a Lussemburgo in occasione della riunione deldei ministri dell’Agricoltura dei ventisette Paesi membri. Solo sei giorni fa, il 23 aprile, i partiti della maggioranza (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) si erano astenuti durante la votazione del Parlamento europeo. In quella seduta, anche il Partito democratico si era astenuto, mentre il Movimento 5 stelle aveva votato contro. «Nessun altro Stato membro ha offerto uno spettacolo di così grande disimpegno – ha affermato l’ex presidente delMario Monti sul Corriere della Sera – Un messaggio chiaro, di sostanziale unità nazionale contro le regole di bilancio». Quel voto era ...

Pasquale Tridico (M5s): "Un programma di pace. Siamo ben radicati e alternativi alla destra" - L'ex presidente Inps è capolista al Sud: molte opzioni nel campo progressista. "Contrari a un patto di Stabilità che subisce il direttorio Francia-Germania"

patto di stabilità, via libera definitivo - Via libera definitivo al nuovo patto di stabilità. In Lussemburgo, il consiglio dell'Unione europea ha adottato, senza discussione, la proposta di riforma in tre punti. A favore il governo italiano do

consiglio ABRUZZO: NOMINA PRESIDENTI COMMISSIONI, - L'AQUILA – Tre a Fratelli d'Italia, una a Forza Italia e una alla Lega. Questa la ripartizione decisa nella maggioranza di centrodestra del riconfermato Marco Marsilio delle presidenze delle 5 Commiss

